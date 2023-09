İzmir Efes Selçuk Belediyesi Cafe Carpouza’nın bahçesinde gerçekleşen “İftarlık Gazoz” filminin gösterimiyle açık hava sineması geleneğini canlandırdı.İZMİR (İGFA) - Film gösterimi öncesinde geçmişte İzmir Efes Selçuk’un sosyalleşme alanlarından olan açık hava sinemalarına emek veren sinemacılardan Bekir Gürpınar, Mehmet Erceylan, Mazlum Ürkmez ve Necati Erdinç’in ailelerine günün anısına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından teşekkür plaketi verildi.

KENT KENDİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMIŞ

Başkan Ceritoğlu Sengel Efes Selçuklular’ın anılarında yazlık sinemaların önemli bir yeri olduğunu belirterek; “Açık hava sinemalarına insanlar gelirler, burada sosyalleşirler, o dönemdeki filmleri izlerlerdi. Aslında kültür ve sanatın başkenti diyoruz biz Efes Selçuk için ama bu geçmiş zamanlara dayanıyor. Bir şekilde İzmir’e, Aydın’a ulaşım bu kadar kolay değilken aslında kent kendi kültürünü yaşatmaya çalışmış. Biz hep şöyle bir şey söyleriz. Geçmişe saygı duyalım ama geleceği de keşfedelim. O yüzden o sinemaları Efes Selçuk ile buluşturmuş olan geçmişteki isimleri ve onların yaşayan akrabalarını onure etmek istedik” dedi.

EFES SELÇUK’UN MARKASI: ŞİRİNCE GAZOZU

2019’dan bu yana Efes Selçuk’un marka kent olması için çabaladıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Efes ve Selçuk’un bütünleşmesini çok önemsediğimiz için Efes Selçuk diyoruz. Marka kentten kastımız sadece Efes Selçuk’un marka kent olması değil. Efes Selçuk’un kendi yerel ürünlerinin de marka olmasını istiyoruz. Çok enteresan bir şekilde biz sinemaya dair bir şeyler yapalım derken Muhammet İbili ve Yaşar Güner bize Şirince Gazoz’unu getirdiler. Biz de dedik ki; yerel ürünlere ilişkin, Efes Selçuk’a ilişkin bir şeyler yaptıysanız, bizim bağrımızdan oluşmuş bir marka varsa Efes Selçuk Belediyesi’ne bu markayı bir şekilde desteklemek ve Efes Selçuk halkına bu markayı tanıtmak düşer dedik” dedi.

HER ZAMAN BARIŞTAN, KARDEŞLİKTEN YANAYIZ

İftarlık Gazoz filminin gösterim tarihi için 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü seçtiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk’un gelişiminde bir taş koymuş bütün herkese hürmetimiz ve saygımız sonsuz olarak tam da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 1980 darbesini de işin içerisine alan bir film izleyeceğiz. Biz her zaman barıştan yanayız, biz her zaman kardeşlikten yanayız. Bir her zaman her türlü kötülüğün el ele tutuşarak ortadan kalkacağına inanmaktan yanayız” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından Efes Selçuklular Şirince Gazoz’u ve patlamış mısır eşliğinde İftarlık Gazoz filmini izlediler.