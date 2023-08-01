İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında SGK ve vergi borçlarını yapılandırdıklarını duyurarak, bu yapılandırma borçlardan yaklaşık 100 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.İZMİR (İGFA) -Narlıdere Belediyesi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi içinde yer Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında belediyenin vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması konusunda yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilgili kanundan faydalanarak yaptıkları yapılandırma ile belediyenin SGK ve vergi borçlarından yaklaşık 100 milyon TL tasarruf edeceğini dile getirdi.

Vergi ve SGK borçları için aldıkları yapılandırma kararının belediyenin geleceğini ilgilendirdiğini ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Yıllar öncesinden gelen vergi ve sigorta borçlarımızı yapılandırmak için gerekli başvuruları yaptık. Yapılandırma ile birlikte borçlarımızdan yaklaşık 100 milyon TL indirim yapılacak. Yıllar içinde gelirimiz arttıkça borcun ödenmesi daha da kolaylaşacak. Borcumuzun ilk taksitini ödedik. Biz bu borçların ödenmesinin belediyemiz için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Görevde olduğumuz sürece bize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Aylardır bu konuda emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.