Narlıdere Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası’nda A1 İngilizce, Dijital Pazarlama ve Kadın Üst Giysileri Dikimi eğitimi alan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Fabrikası’nda sertifika heyecanı yaşandı.

A1 İngilizce, Dijital Pazarlama ve Kadın Üst Giysileri Dikimi kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı'nın elinden aldı. Meslek Fabrikası Narlıdere Kurs Merkezi’nde alanında uzman isimler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendilerine yeni istihdam kapıları açacak ilk adımı başarıyla tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın kentin 24 ilçesi ve 34 noktasında işsizlik ve yoksullukla mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekerken, Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da, sertifikalarına kavuşan kursiyerleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.