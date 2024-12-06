İzmir Seferihisar’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan silahlı çatışmada yaralanan üç polisimizden biri olan Mehmet Tozun, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre İzmir’in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi, 20 Kasım yaşanan silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gidildiğinde M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç.'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.