İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların kullanmadıkları eşyaları değerlendirmesi için “İkinci El Pazarı” etkinliği düzenliyor. Hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi amaçlayan pazarlar, 14 Eylül’de Bayraklı’da, 20 Eylül’de Konak’ta ve 26 Eylül’de Buca’da kurulacak. Başvurular bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi gereği yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Kentte dayanışmayı büyütmek, aile bütçelerine katkı sağlamak ve ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla ilçelerde ‘İkinci El Pazarı’ etkinliği yapılacak.

“İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganı ile düzenlenen pazarların ilki 14 Eylül’de Bayraklı’da açılacak. 20 Eylül’de Konak’ta, 26 Eylül’de ise Buca’da kurulacak. İkinci el pazarları her hafta başka bir ilçede gerçekleşecek.

ONLİNE BAŞVURU

İkinci el pazarları vasıtasıyla kullanılabilir durumdaki eşyaların yeniden değerlendirilmesi teşvik edilecek. Yurttaşlar bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ikamet ettikleri ilçeyi seçerek başvuru yapabilecek. Uygulamayla vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi, ikinci el kullanımının yaygınlaştırılmasıyla israfın önlenmesi, çevre dostu bir tüketim anlayışının geliştirilmesi ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.