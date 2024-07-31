İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında eğitimleri tamamlayan minik yüzücülere sertifikaları verildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi büyük bir ilgi ile devam ediyor. Bugüne kadar 9 binin üzerinde öğrencinin faydalandığı projede Temmuz ayı eğitimlerini tamamlayan minik yüzücülere sertifikaları verildi. Tepeköy Mahallesindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlene sertifika töreninde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa yüzücülere sertifikalarını takdim etti.

OBUZ, “ÇOCUKLARIMIZ HEP SPORLA KALSIN”

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “Yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika alan çocuklarımızı ve onlara destek olan aileleri tebrik ediyorum. Üzerinde emek verdiğimiz Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi tüm hızıyla devam edecek. Çocuklarımız hep sporla kalsın. Projede emeği geçen Spor İşleri Müdürlüğümüze ve değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet bugün il dışında olduğu için aramızda olamadı. Sizleri çok tebrik ediyor” dedi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sertifikalarını alan 7-12 yaş grubu çocuklar ve aileleri daha sonra İzmit Belediyesi Aquaparkında keyifli vakit geçirdi. Temmuz ayında 655 öğrenciye yüzme eğitimi verilirken Ağustos ayında da 550 öğrenciye eğitim verilecek. Bu yaz tatilinde toplam 1205 çocuk Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nden faydalanacak. Temel yüzme eğitimini geçen çocuklar, İzmit Belediye Spor Yüzme Takımı’na yükselerek İzmit’i temsil etme fırsatı buluyor.