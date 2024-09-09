Vatandaşlara güvenli alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak’ta taş duvar yapımını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara güvenli alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak’ta yeni taş duvar inşa etti. 40 metre uzunluk, 6 metre yükseklik ve 2 metre kalınlığa sahip taş duvarın yapım çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan sunuldu. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: igf