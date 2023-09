İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün desteği sunmak adına geçtiğimiz yıl başlattığı Beslenme Saati Projesiyle ilgili veliler ve öğretmenleri bilgilendirmeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz yıl başlatılan Beslenme Saati Projesi ile ilgili gittiği her okulda okul yönetimi ve velileri bilgilendiriyor.

Başkan Hürriyet, projeyi İzmit’in tüm okullarında uygulamak istediklerini belirtirken velilerin ve öğretmenlerin talep etmesi halinde her öğrenciye ücretsiz bir öğün verileceğini söyledi. Veliler de projenin, çocuklarının eğitim gördüğü okullarda uygulanması konusundaki isteklerini dile getirdi.

Şehit Ümit Balkan Anaokulu ve 28 Haziran Anaokulundaki öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye eden Başkan Hürriyet, daha sonra öğretmenler ve velilerle sohbet etti.

Başkan Hürriyet, “Sürekli denetimden geçen ve hijyen kurallarına çok fazla dikkat ettiğimiz Aşevinde, öğrenciler için yemek üretiyoruz. Her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün getirebilecek kapasiteye sahibiz. Bu konuda sizlerin ön ayak olmasını istiyoruz. Şu anda 4 okula düzenli olarak götürüyoruz. Veliler, öğretmenler ve müdürlerimiz izin verirse her gün her çocuğa paketli ve hijyen kurallarına uygun hazırlanmış yiyecekler getirmek isteriz. Her çocuğun sağlıklı beslenmesi için bu projenin yaygınlaştırılmasında kararlıyız” ifadelerini kullandı.