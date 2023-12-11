İlklerin ve unutulmayanların kenti İzmit’in ve tarihinin adeta simgesi haline gelen tarihi konakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini en çok çekmeyi başaran gezi rotasını oluşturuyor.

Ali Efendi Konağı, Osman Hamdi Bey Evi, Selim Sırrı Paşa Konağı ve Sanatçı Efendi Konağı, ünlü İzmit evleri arasında en çok ziyaretçi kabul eden adresler olarak öne çıkıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin ünlü simalarına ev sahipliği yapan tarihi konaklar kadar ilgi gören diğer noktaları ise şunlar oluşturuyor:

İzmit Gezilecek Yerler

Kentin temsil eden ünlü Saat Kulesi

Tarihe ayna tutan Gayret Gemi Müzesi

İstanbul dışına inşa edilen ilk saray olan Kasr-ı Hümayun

İntihar eden dünyaca ünlü bir komutan Hannibal’ın Anıt Mezarı

Osmanlı’nın konuklarını ağırlayan Kaiser Wilhelm Köşkü

İzmit’in tüm tarihini barındıran Kocaeli Etnoğrafya Müzesi

En avantajlı dönemini Türk ve Müslüman devletleri zamanında yaşayan İzmit’te yer alan camiler de ibadethane değerinin yanı sıra eşsiz birer tarihi eser niteliği taşıyor. Özellikle Süleyman Paşa Camii Medrese ve Hamamı, Mehmed Bey Camii ve Pertev Mehmed Paşa Camii ve Külliyesi, görülemeye değer merkezler arasında geliyor.