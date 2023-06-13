Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2. Aşevi olarak kente hizmet verecek olan Mobil Aşevini İzmitlilere tanıttıKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 2. Aşevi olarak kente hizmet verecek Mobil Aşevi’nin tanıtımını yaptı.

Başkan Hürriyet’e tanıtım programında İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İzmit Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Doğan ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç eşlik etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mobil Aşevi’nin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Sizlere yeni Mobil Aşevimizi gururla sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana belediyemizin öz kaynaklarıyla hizmet alanlarını çoğaltmaya ve aynı zamanda mobilize etmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız afetlerden sonra mobilize hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Deprem bölgesinde çalışma arkadaşlarımızın müthiş özverisiyle sahra aşevlerimizi hızlıca alana sevk etmiştik.

“MOBİL AŞEVİ BÜYÜKÇE BİR TIRDAN OLUŞUYOR”

Daha önce göreve gelir gelmez kurduğumuz Aşevimizin deprem bölgesinde verdiği hizmeti gördüğümüzde de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. O deprem bizim için ‘bundan sonraki hizmetlerimizi nasıl daha pratik ve verimli hale getirebiliriz’ dedirtti. Deprem Eylem Planımız içerisinde birçok hizmetimizi mobil hale getirmek vardı. Burada artık birçoğunu hayata geçirmiş oluyoruz. Mobil Aşevimiz artık büyükçe bir TIR’dan oluşuyor. Çok ciddi kapasiteye sahip bir Mobil Aşevimiz var. 4 yıldır hizmet araçlarımızı satın almaya çalışıyoruz. Temizlik araçlarımızı satın alarak başladık, hepsini siyah plakaya çevirdik. Diğer hizmet araçlarımızı da peyder pey satın almaya çalışıyoruz. Mobil Aşevimiz de İzmit Belediyesine ait. Araç satın almakla ilgili sorunlar yaşamaktaysak da biz yine de durumumuz oldukça israf musluklarını kapatıp öz kaynaklarımızla daha tasarruflu işler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

“2. AŞEVİMİZİ MOBİL OLARAK KENTE KAZANDIRDIK”

Mobil Aşevimizi özenerek ve çok isteyerek oluşturduklarını belirten Başkan Hürriyet, "Kentimize kazandırmış olduğumuz bu Mobil Aşevimiz günde yaklaşık 5 bin ila 10 bin kişiye kadar yemek üretimi ve dağıtımı yapılabilecek. Neredeyse yerleşik bir düzene sahip aşeviyle aynı fonksiyona sahip. Aynı hizmeti üretecek. İstediğimiz bir yerde hizmet üretebileceğiz. Hizmeti vatandaşın ayağına götürebileceğiz. Olası bir afet durumunda vatandaşımızın hemen hizmetine sunabileceğimiz Mobil Aşevimiz 2’inci aşevimiz olarak hizmet verecek. Ayazma Mahallemiz’de yerleşik düzene sahip bir Aşevi kurmuştuk. Şimdi bunun 2’incisini mobil olarak hizmete sunuyoruz" dedi.