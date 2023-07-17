İzmit’te Durhasan Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesi şenliğe ev sahipliği yaptı. Vatandaşların bir araya geldiği lavanta şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle organize edilen lavanta şenliği, Durhasan Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın bir araya gelerek keyifle vakit geçirdiği lavanta şenliklerinde İZGİM ve İZMEK kadınları el emeği ürünlerini sergilerken, workshoplar gerçekleştirdi. Oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi, gençler mor renge bürünen ve dekorlarla süslenen lavantalar arasında fotoğraf çektirip, gölgelik alanlarda güzel günün tadını çıkardı.

"Bugüne kadar atıl olan bütün arazilerimizi tarıma açtık"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz bugün bu bahçede sizlerle bir araya gelmek istedik. Lavanta aromatik bir bitki. Hem ilaç hem kozmetikte yeri çok kıymetli. İnsanı rahatlatan, cıvıl cıvıl yapan; rengi ve kokusuyla bulunduğu alana neşe katan bir ürün. Türkiye’de ve dünyanın öbür ucunda televizyonlardan lavanta bahçelerini izleriz. Oralara gidemeyen insanlar olabilir diye İzmit’te de lavanta bahçemiz olsun istedik. Tarım alanlarına da dikkat çekmek istiyoruz ve köylerimizin gelişmesi, kırsal turizmin gelişmesi için bu tarz sosyal alanlar katmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren ’Üreten İzmit Belediyesi’ vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede, bugüne kadar atıl olan bütün arazilerimizi tarıma açtık. Kenarda duran, ekilmeyen, biçilmeyen bütün arazilerimizde şu anda tarım yapar hale geldik çünkü toprak gerçekten büyük zenginlik. Bu zenginliği ekmez, biçmezsek Türkiye kalkınamaz. Türkiye’yi üretim kurtaracak, tarım kurtaracak. İthalat değil üretmek kurtaracak. İşte bu şiarla bütün alanlarımızda çeşitli sebze meyveler ekiyoruz. Alternatif tarım ürünlerinin üretimini yapıyoruz. İzmit’in toprağı gerçekten çok değerli" dedi.

"288 ton ürün almayı başardık"

Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar Çayırköy, Durhasan, Karaabdülbaki, Emirhan, Kozluca, Kaynarca, Yenice, Düğmeciler mahallelerimizde toplam 102 dönüm alanda tarım uygulamaları başlattık. Son iki sene içerisinde bu tarlalarımızda domates, marul, roka, tere, biber, patlıcan, buğday, bal kabağı, fasulye, elma, ayva, hurma, mısır ve mısır silajı, salatalık, ıspanak ve Aronya gibi gibi toplamda 288 ton ürün almayı başardık. Emek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz toprağa bakarsanız, toprak da size bakıyor. Siz toprağı koruyorsanız, toprak da sizi koruyor. Toprak bizim şunu da çok güzel bir şekilde hatırlamamıza vesile oluyor. İzmit sadece sanayi kenti değil. Birbirinden değerli tarım arazilerimiz var. Kırsalımız kuvvetli. Sanayi kimliği adı altında Kocaeli ezilsin istemiyoruz. Sanayi kimliğinin ötesinde çok kıymetli bir tarım kimliği ve kırsal turizm kimliği oluşturmak üzere yolumuza devam ediyoruz"