İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin müze kafe konseptiyle hizmet vereceğinin müjdesini verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun ile birlikte, yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi Müze Kafe hakkında açıklama yaptı. Zübeyde Hanım Konağı’nın sadece kafe olarak değil, aynı zamanda kadınlara yönelik yaşam merkezi olarak da hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Hürriyet, kadınların sosyal ve kültürel anlamda destekleneceği çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti. Yakın zamanda faaliyete geçecek müze kafe hakkında açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit’in izlerini taşıyan tarih koridoru bölgesindeyiz. Bu bölgeyi daha aktif kullanabilmek adına mülkiyeti bize ait olan tüm binaları alarak hepsine ayrı ayrı fonksiyon yükledik. Zübeyde Hanım Konağı’nı dantel müzesi ve kadın hafıza merkezi olarak kadın çalışmalarının öncelikli olduğu merkeze dönüştürmüştük. Bu bölge aynı zamanda yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan bölge haline gelmeye başladı. Bu bölgede Basın Müzesi, Atatürk Evi ve birçok yapıya farklı fonksiyon yüklediğimiz için artık daha fazla insanın gelip gezdiği mekan haline geldi" diye konuştu.

"Tarihi dokuların içinde mükemmel manzara içinde kafe olacak"

İnsanlar gezdikten sonra dinlenmek ve yeme, içme ihtiyacı duyduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Bu ihtiyacı karşılayacak Şehr-i İzmit Kafe var fakat yapısı gereği klimalar dahi olmasına rağmen çok fazla sıcak oluyor. Bölge ailelerin uğrak yeri haline gelsin, yeme içme için daha fazla olanak sağlayalım diye bugün karar verdik. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi hem müze hem de müze kafe haline getireceğiz. SARBAŞ ile çalışmalara başlayarak, yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için burayı tasarlayacağız. Müze imkanlarını asla bozmadan, gezilip görülecek mekan halinde kalacak şekilde müzeye ek olarak alan oluşturacağız. Çay kahve içmek, biraz soluklanmak ve akşam saatlerinde özellikle havadar dış mekan bahçesi olacak şekilde İzmit manzarası eşliğinde vatandaşlarımız burayı kullanabilecekler. SARBAŞ şirketimizle beraber Gülümse Kafe hizmetimiz Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde faal hale gelecek. Kısa süre sonra açılacak olan müze kafemizi herkese tavsiye ediyorum. Tarihi dokuların içinde mükemmel manzara içinde kafe olacak" şeklinde konuştu.