İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Bursa’da düzenlediği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarından başarı ile döndüKOCAELİ (İGFA) - Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Kulübü, elde ettiği başarılar ile gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Farklı branşlarda hizmet veren kulübün yüzme takımı da, geçtiğimiz günlerde Bursa’da yer aldığı 10 sporcusu ile önemli başarılara imza attı. İzmitli minik yüzücüler, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Bursa’da düzenlediği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında çıktıları tüm müsabakalarda barajı geçmeyi başararak 10’da 10 yaptı.

Barajı geçen minik sporcular, İzmit’e madalyalarla döndü.