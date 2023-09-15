Türkiye’nin en önemli turnuvalarından olan, Elmalı Yağlı Güreşlerine boy gösteren İzmit Belediyesi pehlivanları dereceleriyle gururlandırdı.

İzmit Belediyesi pehlivanları başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güreşçiler, Türkiye’nin en önemli yağlı güreş turnuvaları arasında gösterilen Elmalı Yağlı Güreşlerine katıldı. 10 sporcunun ter döktüğü organizasyonda; Oğuzhan Ünal, küçük orta büyük kategorisinde 3’üncü, Barış Kemal Yiğit, deste küçük kategorisinde 3’ünüc, Özgür Güreşen, deste orta boy kategorisinde ilk 16’ya, Erman Berat Altıntaş, deste küçük boy kategorisinde ilk 16’ya kalarak gururlandırdı.