İzmit Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinin son maçında taraftarının yoğun desteğiyle BOTAŞ Gelişim’i evinde 65-57 yenerek finale çıkma başarısı gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi yolundaki İzmit Belediyespor, Play-Off yarı finalinin son maçında BOTAŞ Gelişim’i 65-57 yenerek seriyi 3-2’ye getirdi ve finale çıktı.

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda başlayan mücadeleye İzmitliler adeta akın ederek tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu önemli maçı yakından takip etti. Maç sonunda yaşanan büyük coşkuya eşlik eden Başkan Hürriyet sahaya inerek takımla galibiyeti kutladı.

TARAFTARIN DESTEĞİ ETKİLİ OLDU

Taraftarının da yoğun desteğiyle maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyotu 10 sayı farkla 24-14 önde kapattı.

İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren İzmitli periler devreye 38 – 32’lik skorla girdi. Üçüncü periyotta ilk yarıdaki etkili oyununu sergilemekte güçlük çeken İzmit Belediyespor 3. Periyotu 48-45 önde tamamladı. Maçın son periyotunda erken faul problemine giren temsilcimiz üst üste bulduğu dış şutlarla maça tutunmayı bildi ve rakibini 65-57’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

RAKİBİMİZ YARIN BELLİ OLACAK

Maçın en skorer ismi, kaydettiği 14 sayıyla takımımızın oyun kurucusu Eda Şahin olurken en çok ribaunt toplayan oyuncu da 14 ribaunt ile forvet oyuncumuz Asiah Jones oldu.

İzmitli periler bu sonucun ardından finale çıktı. Temsilcimiz yarın oynanacak Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ve Alanya Belediyespor Antalya Güneşi müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.