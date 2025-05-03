Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, bu yıl Bursa'nın dört bir yanında düzenlenecek şenliklerle kutlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da bu yıl düzenlenecek olan Hıdırellez şenliği programını sosyal medya hesabından duyurdu.
Büyükşehirin duyurusu şu şekilde;
Hıdırellez'in neşesi Bursa'nın dört bir yanında!
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, baharın, bereketin ve umudun bayramı Hıdırellez'in coşkusunu kentimizin her köşesine yayıyoruz.
"Hıdırellez Şenliği programımız:
3 Mayıs 2025 Cumartesi, İznik
20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri
4 Mayıs 2025 Pazar, Karacabey
20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri
5 Mayıs 2025 Pazartesi, Kültürpark
18.00 - Kortej yürüyüşü
18.00 - Atölye çalışmaları
19.15 - Kostüm yarışması
19.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri
20.30 - Hüsnü Şenlendirici Konseri
6 Mayıs 2025 Salı, Temenyeri Parkı
16.00 - Bursa Orkestra Konseri
7 Mayıs 2025 Çarşamba, Mustafakemalpaşa
20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri
Sandalyenizi kapın, baharın neşesini kuşanın; umutlarınızı tazeleyecek renkli etkinliklerimizi kaçırmayın!"