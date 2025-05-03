Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, bu yıl Bursa'nın dört bir yanında düzenlenecek şenliklerle kutlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da bu yıl düzenlenecek olan Hıdırellez şenliği programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Büyükşehirin duyurusu şu şekilde;

Hıdırellez'in neşesi Bursa'nın dört bir yanında!

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, baharın, bereketin ve umudun bayramı Hıdırellez'in coşkusunu kentimizin her köşesine yayıyoruz.

"Hıdırellez Şenliği programımız:

3 Mayıs 2025 Cumartesi, İznik

20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri

4 Mayıs 2025 Pazar, Karacabey

20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri

5 Mayıs 2025 Pazartesi, Kültürpark

18.00 - Kortej yürüyüşü

18.00 - Atölye çalışmaları

19.15 - Kostüm yarışması

19.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri

20.30 - Hüsnü Şenlendirici Konseri

6 Mayıs 2025 Salı, Temenyeri Parkı

16.00 - Bursa Orkestra Konseri

7 Mayıs 2025 Çarşamba, Mustafakemalpaşa

20.30 - Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri

Sandalyenizi kapın, baharın neşesini kuşanın; umutlarınızı tazeleyecek renkli etkinliklerimizi kaçırmayın!"