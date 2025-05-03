Bu tarihi başarıyla Bursa, kadın hentbolunda Türkiye Kupası sevincini ilk kez yaşadı.

İzmir’de oynanan final karşılaşmasında üstün bir performans sergileyen Bursa ekibi, mücadele gücü yüksek bir oyunla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Maçın ardından takım oyuncuları ve teknik ekip büyük sevinç yaşarken, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal da “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Kaleci” seçilerek bireysel başarıya imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu büyük başarıyla Bursa’nın adını bir kez daha sporda zirveye taşıyan takımımızla gurur duyuyorum. Kentimize bu gururu yaşatan sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.