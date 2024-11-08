İzmit Belediyesinin Uluslararası Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu Festivali kapsamında antik kültürü ve tarihi yaşatmak amacıyla düzenlediği "Müzede Bir Gece" etkinliğinde konuşan Başkan Hürriyet, “Nikomedia bu kent için çok önemli” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilip 8 ay boyunca devam edecek olan Uluslararası Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu Festivali, “Müzede Bir Gece” programı ile sürdü. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik dönemin en önemli kentlerinden Nikomedia’dan İzmit’e zaman yolculuğuna çıkaran Müzede Bir Gece Programı, Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşti. Protokol konuşmalarının ardından Şef Agah Eroğlu ve İç Ses Korosu sahne aldı. Koro sonrasında da İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından “Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu: Bir Şehrin Hikayesi” gösterisi sergilendi.

GEÇMİŞE YOLCULUK

“Müzede Bir Gece” programında, Kocaeli Müze Müdürlüğü ile 2019 yılından bu yana yürütülen ve önemli ilerlemeler kaydedilen Çukurbağ Kazıları ön plana çıkarıldı. Bu kazılardan elde edilen buluntular, yalnızca kentin tarihi hakkında bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda yerel kültürel kimliğin güçlenmesine de katkı sağlayacak. Program kapsamında dans, müzik ve arkeoloji unsurları öne çıkarılarak izleyicilere kültürel bir yolculuk sunuldu. Katılımcılar, hem geçmişe bir yolculuk yapma hem de günümüzün kültürel çeşitliliğini deneyimleme fırsatı buldular.

YOĞUN KATILIM

“Müzede Bir Gece” programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kocaeli Müze Müdürü Arkeoelog Ebru İnal Karaçoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOK CİDDİ MÜCADELE VERİYORUZ”

Başkan Hürriyet programdaki konuşmasında, “Bugün burada, antik Nikomedia’nın 3 bin yıllık ihtişamlı tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Bu tarih sıradan bir tarih değil. İçerisinde muhteşem yaşanmışlıklarına, anılarına ve her döneme iz bırakan bir kentte yaşıyoruz. Sahip olduğumuz kent o kadar kıymetli ki. Kentimizin sanayinin gri gölgesinden çıkması için ciddi bir mücadele veriyoruz. Uluslararası Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu Festivali için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

“3 YILIMIZI ALDI AMA BAŞARDIK”

Göreve geldiğimiz günden bu yana bu tarihi daha fazla sahip çıkmak adına çok emek verdik. Öncelikle İl Kültür Müdürlüğüne ve Kültür Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bu desteklerle birlikte biz protokol yapmayı başardık. Çukurbağ Kazılarının yeniden başlaması ve oradan çıkan eserlerin sergilenmesi 3 yılımızı aldı ama başardık. Ankara’ya atanan Serkan Güdük’e çok teşekkür ediyorum. Ankara’nın yollarını beraberce aşındırdık. Nikomedia Eğitim ve Kültür Vakfını da kurduk. Nikomedia bu kent için çok önemli.

“FESTİVALİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Nikomedia Festivalini İzmit’in tarihini halkımıza anlatmak adına bir araç olarak görüyoruz aslında. İzmit’imizin sadece sanayi kimliğiyle değil, derin tarihsel ve kültürel birikimiyle de ön plana çıkmasına olanak sağlayacak önemli bir adımı temsil eden bu festivalimizi oldukça önemsiyoruz.

“TARİHİ GELECEĞE TAŞIMAK GÖREVİMİZ”

Nikomedia Festivali için 8 aylık bir program belirledik. Nitelikli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu kent Nikomedia’yı öğrensin ve tarihine sahip çıksın istiyoruz. Nikomedya Festivaliyle kentimizin geçmişi ile bugününü bir araya getirerek, kültür mirasımızın değerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. İzmit Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmak, bu köklü tarihi geleceğe taşımak bizim en önemli görevlerimizden biri.

“İLK GÖSTERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI”

Nikomedya Festivalimizin ilk etkinliği olarak geçtiğimiz ay Derince Açık Hava Sahnesi’nde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğumuz tarafından sergilenen ki ben onlara Nikomedya Ateşi diyorum; “Nikomedia’dan İzmit’e Zaman Yolculuğu: Bir Şehrin Hikayesi” gösterimiz, binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşti ve büyük beğeni topladı.

Bu akşam da sizlere bu festivalin ikinci etkinliği olan “Müzede Bir Gece” programını sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kocaeli Müze Müdürlüğü ile birlikte, 2019 yılından bu yana yürüttüğümüz Çukurbağ Kazıları sayesinde kentin tarihine dair çok değerli bilgiler edinmeye devam ediyoruz. Bu buluntular, kentimizin geçmişine ışık tutmakla kalmıyor; aynı zamanda İzmitlilerin kimlik duygusunu, tarihine olan bağlılığını artırarak bir topluluk bilincine katkı sağlıyor.

“İZMİT KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE GELMELİ”

Ve tabii ki, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğumuzun Nikomedia’dan İzmit’e uzanan hikâyeyi sahneleyeceği özel performans, geçmişle olan bağımızı canlandıracak. Amacımız sadece bugün burada keyifli bir program sunmak değil; kültürel mirasımızı koruma bilincini toplumumuzda güçlendirmek, gençlerimize tarih bilincini aşılamak ve İzmit’in kültür merkezi haline gelmesini sağlamak. Tüm çabalarımız bu yönde. Etkinliklerimiz devam edecek. Daha büyük alanlarda sizlerle bir arada olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimizin kentimize, kültürümüze ve hepimize hayırlı olmasını diliyor; bu güzel akşamda geçmişin ihtişamını hep birlikte hissetmeyi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, “Bu akşam büyülü bir yolculuk bizleri bekliyor. Arkeoloji, dans ve tarihin uyumuna şahit olacağız. 8 Ay boyunca Nikomedia Festivalimizi hayata geçireceğiz. Bu yolda bize paydaşlık edecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü, İGF Dünya Folklor Birliği, Nikomedia Kazıları Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfına teşekkür ediyoruz” dedi.