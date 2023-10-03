Eski Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar, Erzincan'ın tarihi Kemah Kalesi'nde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucunda yaralandı.

27 Eylül günü saat 11.00 sularında, Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar ve bir arkadaşı, Erzincan'a doğa ve kültür turu için geldiler. Bu gezi sırasında, 2 bin 200 yıllık Kemah Kalesi'ne tırmandılar. Kaleyi ziyaret ederken, dönüş yolunda Dr. Serdar, 2 metre yükseklikten bir dehlize düştü. Bu düşme sonucunda, sol ayak bileği ciddi bir şekilde yaralandı. Arkadaşının hemen sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Dr. Serdar'ın ilk müdahalesini cep telefonunun ışığıyla gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda sol ayak bileğinde açık, kanamalı ve parçalı bir kırık tespit edildi.

Dr. Serdar'ın yaralanmasının ardından, onu sedye ile taşımak gerekti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve çevrede bulunan yardımcılar, Dr. Serdar'ı 1,5 kilometrelik bir mesafeyi aşarak ambulansa ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiler. Bu zorlu taşıma işlemi, hem yerel halkın yardımıyla hem de sağlık ekibinin özverili çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı.

Dr. Serdar, Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve acil serviste müdahale edildi. Sol ayak bileğindeki ciddi kırığın tedavisi için ameliyata alındı. Şu an Ortopedi Servisi'nde tedavi görmekte olan Dr. Serdar, enfeksiyon riski nedeniyle Bursa'ya nakledilemedi. Yaklaşık 2 hafta sonra, ikinci bir operasyonla kalçasından alınacak kemiklerin, ayak bileğindeki kırık kemiklere nakledileceği bildirildi.

Kaza sonrası Dr. Serdar, Kemah Kalesi'nde alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Kaleyi ziyaret eden diğer kişilerin benzer kazaları yaşamaması için basit önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemler arasında yönlendirme levhaları, mağaranın içinde ledle aydınlatma sistemi, tehlikeli alanlara bariyerler konulması ve yüksek yerlerde baret kullanımı gibi tedbirlerin alınması yer aldı. Dr. Serdar ayrıca, Kemah Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi için yetkililerin çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Gelecekteki kazaların önüne geçmek ve bu tarihi eseri daha güvenli hale getirmek amacıyla atılacak adımlara dikkat çekti.