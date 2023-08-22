İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu işbirliğinde çocukların sinema alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan Çocuk Sinema Okulu’nda seçmeler tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Çocuk Sinema Okulu işbirliğinde geleceğin sinema sanatçılarını ortaya çıkaracak olan Çocuk Sinema Okulu projesinde seçmeler tamamlandı.

Çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına düzenlenecek olan eğitimler 26 Ağustos Cumartesi günü Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde başlayacak.

18-19 Ağustos tarihlerinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seçmelere birbirinden yetenekli 103 çocuk katıldı. Çocuk Sinema Okulu kurucusu Yunus Emre Turanlı, Eğitmen Aslı Turanlı, Eğitmen Sümeyye Subaşı Gürsucu, Oyuncu Onur Serimer ve Tamer Mücahit İnan’ın jüri masasında oturduğu seçmelerde çocuklar hünerlerini sergiledi. Seçmeler sonucunda 50 asil ve 16 yedek öğrenci belirlendi.

Çocukların, kamera önünden kamera arkasına kadar toplam 8 farklı ders içeriği ile (Kamera Önü Oyunculuk, Senaryo, Yönetmenlik, Kamera Eğitimi, Film Analizi, Montaj ve Kurgu, Dublaj, Işık ve Ses) eğitim alacağı Çocuk Sinema Okulu, çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati seslendirmeni, Çocuk Sinema Okulu yapımcısı, oyuncu Emre Turanlı süpervizörlüğünde gerçekleşecek. Seçmelerde başarılı olan çocuklar; alacakları 3 aylık eğitimin ardından gala gecesinde çektikleri kısa filmleri İzmitlilerle buluşturacak.