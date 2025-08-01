Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bir Ustanın İzinde” gecesi, Genco Erkal’a adandı. Geceye sanatçının dostu Selçuk Metin’in söyleşisi damga vurdu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal’ı anmak amacıyla özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

“Bir Ustanın İzinde: Genco Erkal Anma Gecesi” başlığıyla düzenlenen etkinlikte, usta sanatçının tiyatroya adanmış hayatı; belgesel gösterimi, söyleşi, müzik ve şiir dinletileriyle sahnede yaşatıldı.

Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gecenin onur konuğu olan, kültür-sanat alanında bellek projeleri ve belgesel çalışmalarıyla tanınan yapımcı-yönetmen Selçuk Metin, Genco Erkal’ın yaşamını anlatan belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkarak izleyicilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Metin, hem Genco Erkal’la olan dostluğunu hem de belgeselin ortaya çıkış sürecini detaylarıyla paylaştı.

“Tiyatroya adanmış bir ömürden, hep dik duran bir insandan söz ediyoruz” diyen Metin, Genco Erkal’la iki ayrı belgesel çektiklerini belirterek, “Biri senaryosunu kendisinin yazdığı, dünyada benzeri olmayan bir yapımdı. Diğeri ise yol arkadaşlarının gözünden hazırladığımız belgeseldi” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİNİN İLK GÜNÜ İSTİKLAL CADDESİNDEYDİK”

Belgeselin pandemi sürecinde tamamlandığını belirten Metin, “Genco Erkal, sürekli sahnede olan bir insandı. Ancak pandemiyle birlikte herkesin eve kapanması bu proje için bir fırsat yarattı. Pandeminin ilk yasak günü 15 kişilik bir ekiple İstiklal Caddesi’ndeydik. Belgeseli onun evinde, sahnelerinde, turnelerinde çektik” dedi.

Senaryoyu kimin yazacağı sorusuna Genco Erkal’ın verdiği, “Ben yazarım” yanıtıyla çalışmaların hız kazandığını belirten Metin, “Bir ayda bitirdi. Disipliniyle bana da büyük sorumluluk yükledi” dedi. Genco Erkal hakkında açılan davaya da değinen Selçuk Metin, “Mahkemede söylediklerinin aynısını sosyal medyada da dile getirmişti. Duruşma boyunca dimdik durdu ve beraat etti; çünkü ortada bir suç yoktu” şeklinde konuştu. Söyleşide izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Metin, salondan yoğun alkış aldı.

Etkinlikte, “Yalınayak Sokrates” ve “Can” oyunlarından kısa bölümler sahnelendi. The Beatles’ın “Imagine” parçasından uyarlanan “Düşün Ki” ve Moğollar’dan “Issızlığın Ortasında” eserleri ile de geceye müzikal bir dokunuş katıldı. Ayrıca, Nazım Hikmet Oratoryosu’ndan “Ben İçeri Düştüğümden Beri” şiiri ile başlayan ve koro eşliğinde devam eden şiir dinletisi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Geceye, Rezonans Kulübü ve Uludağ Üniversitesi Oyuncuları da katkı sundu.

Etkinliğin sonunda CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Rezonans Kulübü ve Uludağ Üniversitesi Oyuncuları’na teşekkür plaketi takdim ederken, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de Selçuk Metin’e katkılarından dolayı plaket verdi.