MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde ’basit tadilat izni’ ile yeniden inşa edildiği öne sürülen ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin seçim ofisi olarak kullanılan binanın satışı ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e tepki gösterdi. Kazan, kaçak olduğu iddia edilen yapının tapuda el değiştirmesi üzerine, ’Gereken işlemler yapıldıysa satış nasıl gerçekleşti?’ sorusunu yöneltti.

"Mal sahibi seçimden sonra burayı elden çıkarttı, tapudan satışını yapıldı"

Binanın inşası ve sonraki sürece değinen Kazan, "İzmit Belediyesi’ne kuş uçuşu sadece 1 kilometre mesafede, İzmit’in bütün yollarının birleştiği, ana caddelerinin kesiştiği, bütün halk otobüslerinin önünden geçtiği, en dolu durak noktasının yanında bulunan bir bina. Basit tamir izni alınarak yıkılıp kaçak olarak yapıldı, hatta fazladan kat bile eklendi. Ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’in seçim ofisi olarak kullanıldı. İçinde türlü türlü etkinlikler, seçim çalışmaları yapıldı. Mal sahibi seçimden sonra burayı elden çıkarıp, tapudan satışı yapıldı. Bina kiralık diye üzerine tabela asıldı. Bu konuları gündeme getirdiğimizde Fatma Hanım çıkıp, ’Biz gereken işlemleri yaptık, savcılığa başvurduk’ diyor. Bu kaçak yapıyı yapan Faruk Bostan, sözde gazetesinde iki yıldır Fatma Kaplan Hürriyet’in siyasi rakiplerine ahlaksızca aslı olmayan iftira manşetleri atıyor, karalama kampanyaları düzenliyor, itibar suikastları yapıyor. Fatma Hanım, bu şahısla da hiçbir ilgisi bulunmadığını iddia ediyor" dedi.

"Bütün bu usulsüzlükleri yapan şahıs ceza alacak mı, fatura kime kesilecek"

Kazan, şöyle devam etti:

"Siz görevinizi yaptıysanız bu bina gözünüzün önünde nasıl tamamlandı? ’Mühürledik, suç duyurusunda bulunduk’ dediğiniz binayı neden seçim ofisi olarak kullandınız? Kaçak yapı işlemi yaptıysanız bu binanın tapuda satışı nasıl gerçekleşti? Bu bina satılıp, el değiştirdiğine göre bütün bu usulsüzlükleri yapan şahıs ceza alacak mı, fatura kime kesilecek? Siyasi rakiplerinize ahlaksızca manşetler atan Faruk Bostan, ’Bu yer benim değil’ dedi. Kağıt üzerinde sahibi oğlu çıktı ama siz de açıklamanızda Faruk Bostan’ın yerin sahibi olduğunu itiraf edip, ’Faruk Bostan ile ilgimiz yok’ dediniz. Bu ilişki ne boyutta, kim doğru söylüyor ya da kim daha az yalan söylüyor merak ediyoruz. En önemlisi belediye imkanlarını kullanarak başka basın kuruluşları, sivil toplum örgütü ya da şahısla bu tür ilişkiler kurdunuz mu?"