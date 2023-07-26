İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Doç. Dr. Utkan Mutman Kent Parkı ilk günden büyük ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve KOÜ İnşaat Müh. Bölüm Başkanı merhum Doç. Dr. Utkan Mutman’ın anısına kente kazandırdığı Kent Parkı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü

‘İzmit Unutmaz’ vizyonu ile kentte iz bırakan değerleri yaşatmaya devam eden İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde hayata geçirdiği parka İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve KOÜ İnşaat Müh. Bölüm Başkanı merhum Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını verdi. Kente büyük katkıları olan merhum Doç. Dr. Utkan Mutman’ın ailesinin de katılımıyla Kent Parkı açıldı.

Açılışa katılan vatandaşlar, parktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.