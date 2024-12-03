İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 11.12.2024 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacak İhaleyle satış işleri yapılacaktır.

2- Derbent Mahallesi : 944 ada 844 sayılı parselde kayıtlı 9.220,45 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Göllüce Mahallesi : 568 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 8.272,61 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Sarıağıl Mahallesi : 2140 ada 42 sayılı parselde kayıtlı 6.748,54 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Sarıağıl Mahallesi : 2145 ada 78 sayılı parselde kayıtlı 6.481,98 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

Sarıağıl Mahallesi :2149 ada 17 sayılı parselde kayıtlı 17.297,91 m² tarla vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Derbent Mahallesi : 944 ada 844 sayılı parselde kayıtlı 9.220,45 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 3.230.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 96.900,00 TL’dir.

Göllüce Mahallesi : 568 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 8.272,61 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 2.895.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 86.850,00 TL’dir.

Sarıağıl Mahallesi : 2140 ada 42 sayılı parselde kayıtlı 6.748,54 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 675.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 20.250,00 TL’dir.

Sarıağıl Mahallesi : 2145 ada 78 sayılı parselde kayıtlı 6.481,98 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 1.620.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 48.600,00 TL’dir.

Sarıağıl Mahallesi : 2149 ada 17 sayılı parselde kayıtlı 17.297,91 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 1.730.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 51.900,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

6-11.12.2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılacak iştirakçilerin 5.maddede belirtilen belgeleri saat 12:00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.









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