Festival kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisine kurulan hemşeri dernekleri çadırları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen zengin kültürel mirasları İnegöl halkıyla buluşturuyor.

Bu kapsamda Kültür Park’ta yerini alan Van İl ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, düzenlediği 3. Geleneksel Van Kültür Şenliği ve Festivali ile adeta İnegöl’de bir Van rüzgârı estirdi.



Hozan Cemal Türküleriyle Coşturdu

Gecenin merakla beklenen anında, Kürt halk müziğinin sevilen seslerinden Hozan Cemal ve yerel ekipler sahne aldı. Sahneye konuk sanatçı Ayhan Rojdar’ın da eşlik etmesiyle müzik ziyafeti doruk noktasına ulaştı. Van yöresine ait ezgilerin ve hareketli parçaların yankılandığı çadır alanında, dinleyiciler sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.



Sahnede Dev Halay Zinciri

Konserin ilerleyen saatlerinde tempoyu artıran Hozan Cemal’in halay ezgileriyle birlikte, alanı dolduran yüzlerce Vanlı ve İnegöllü vatandaş topluca sahneyi ve meydanı doldurdu. Çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle büyüyen dev halay zinciri, festivalin en coşkulu anlarından birine sahne oldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede katılımcılar halay çekerek doyasıya eğlendi.



Van Kültürü İnegöl’e Taşındı

Etkinlik süresince sadece müzik değil, Van’ın tescilli ve köklü gastronomi kültürü de tanıtıldı. Ziyaretçilere Van mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Keledoş, Otlu Peynir, Van Çöreği ve Kavut gibi yöresel ikramlar sunularak tam bir kültür şöleni yaşatıldı. Van İl Derneği Başkanı Nuri Yaman ve İnegöl Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan organizasyon, festival yürütücülerinden ve katılımcılardan tam not aldı.