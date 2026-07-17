Merhum Mümin Güler için bugün Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Güler ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Yeniceköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Ayhan Akpay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurda katıldı. Güler ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda esnaf, dost ve vatandaş cenazeye katılarak aileye taziyelerini iletti.

Yıldırım Gazetesi olarak merhum Mümin Güler'e Allah'tan rahmet, başta Güler ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ