Kaza, Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç otomobilin karıştığı kazada araçlar kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazanın ardından trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

ESNAFLARDAN ÇAĞRI: "ARTIK ÖNLEM ALIN"

Bölgede bulunan esnaflar, 2. Köprülü Sokak'ta benzer kazaların sık sık yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Esnaflar, özellikle köprü çevresinde her gün kazaların meydana geldiğini ifade ederek, kalıcı trafik düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesini istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.