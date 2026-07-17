Festival alanını dolduran binlerce kişi, geleneksel kültürün yaşatıldığı bu özel geceye yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan organizasyonda, köy temsilcileri geleneksel şalvarlarıyla sahneye çıkarak kültürel değerleri en güzel şekilde sergiledi. Gecenin her anında festival alanında büyük bir heyecan ve birlik beraberlik havası hakim oldu.

Yarışma sonunda seyirciler tarafından yapılan değerlendirme ile dereceye giren köyler şu şekilde belirlendi:

1. Maden

2. Sarıpınar

3. Çavuşköy

4. Olukman

Dereceye giren köylere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm köyler de geleneksel kültürün yaşatılmasına sundukları katkılardan dolayı tebrik edildi.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Arzu Varışlısoy, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, geleneksel kıyafetlerin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Köyler Arası Şalvar Gecesi, festivalin en renkli ve en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.