İlçede faaliyet gösteren 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 1 Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) aracılığıyla öğrencilerin hem meslek sahibi olmaları hem de iş hayatına donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarının hedeflendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, mesleki ve teknik eğitimin öğrencilerin ilgi, yetenek ve kariyer hedeflerine uygun alanlarda erken yaşta meslek edinmelerine olanak sağladığı ifade edildi. Teorik eğitimin uygulamayla desteklendiği sistem sayesinde nitelikli iş gücünün yetiştirildiği ve ülke ekonomisine katkı sunulduğu vurgulandı.

MESEM İLE OKUL VE İŞ HAYATI BİR ARADA

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) programı kapsamında öğrencilerin haftada bir gün okulda, dört gün ise işletmelerde eğitim aldığı belirtilen açıklamada, öğrencilerin bu süreçte maaş ve sigorta imkânından yararlandıkları, eğitimlerini tamamladıklarında ise kalfalık ve ustalık belgeleriyle iş hayatına güçlü bir başlangıç yaptıkları kaydedildi.



BİRÇOK ALANDA EĞİTİM FIRSATI

İnegöl'deki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri, makine, mobilya ve iç mekân tasarımı, endüstriyel otomasyon, güzellik hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri başta olmak üzere birçok farklı alanda eğitim verildiği belirtildi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanlarını tercih etmelerini kolaylaştırdığı ifade edildi.

VELİLERE TERCİH ÇAĞRISI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin çocuklarının ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak mesleki eğitimi değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, meslek sahibi bireyler yetiştirmenin güçlü bir toplum ve sağlam bir gelecek için temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.



ALAN TANITIM KATALOĞU GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan 2026 Alan Tanıtım Kitapçığı ve Kataloğunun da güncellendiği bildirildi.

Katalogda eğitim alanları, kazandırılan bilgi ve beceriler, mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam olanakları ile yükseköğretime geçiş fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgilerin yer aldığı belirtilirken, öğrencilerin bu içeriklere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki "Alan Tanıtım Kataloğu" bölümünden ulaşabilecekleri ifade edildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, hedeflerinin üreten, nitelikli ve güçlü bir gençlik yetiştirmek olduğu belirtilerek, mesleki eğitimin öğrencilerin ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve geleceğe güvenle hazırlanmalarına önemli katkı sağladığı vurgulandı.