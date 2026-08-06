Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sokaklarda daha güvenli ve rahat şekilde hareket edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yaya, bisiklet ve engelli yolları ile araç yollarını işgal eden reklam tabelaları, dubalar ve kırlangıçlar ekipler tarafından toplandı.

Denetimler, ilçedeki 20 mahallede bulunan 50 sokakta, 10 araç ve 50 zabıta personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler, geçiş alanlarını kapatan işletmeleri önce uyararak malzemelerini kaldırmalarını talep etti. Yapılan uyarıları dikkate alıp materyallerini kaldıran esnafa herhangi bir işlem uygulanmazken, uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında kaldırımlara veya engelli yollarına uygunsuz şekilde park ederek yaya geçişini engelleyen araç sürücülerine de idari para cezası kesildi.