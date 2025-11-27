Tarihi ziyaret öncesi konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Yarınki kalabalık sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir. Ama bundan sonrası için tüm dünyadan gelen insanların fazla olması konusunda sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, görevinde ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye'ye yapacak. Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14'üncü Leo, Bursa'nın İznik ilçesine gelip, Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek.

İznik'te tarihi ziyaret öncesi hazırlıklar tamamladı. Özellikle Bazilika ören yerinde ve karşılama alanında hummalı ve titiz bir çalışma gerçekleşti. İlçe merkezinde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken program için hazırlanan alanlar özel olarak temizlendi ve hazırlandı. Ziyaret öncesi ilçe genelinde yoğun turist akını gerçekleştirilirken oteller aylar öncesi yapılan rezervasyonlarla kapasitelerini doldurdu.

İznik halkı misafirperverlik göstermek için hazır

Hazırlıkların sona yaklaştığı İznik'te, dünyanın en önemli inanç turizmi noktalarından olması için sürdürülebilir turizm çalışması yürüttüklerini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bir haftadır ilçemizde yoğun bir çalışma var. Yoğun çalışmalarımızın neticesinde bugün ana hazırlıklar bitmiş olacak. Bazilika'da temizlik çalışmaları başladı. Bu akşamdan itibaren şehir misafirine hazır duruma gelmiş olacak. İznik çok önemli bir merkez, tarihi, çinisi, kültürü ve doğasıyla hepsinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri. Burada çok önemli bir olay var. Milattan sonra 325 yılındaki konsil toplantısı İznik'e farklı bir anlam yüklüyor. Bu da İznik'in inanç turizminde uluslararası bir marka olma yolundaki en önemli adımı yarın atacağız. Bundan sonraki beklentilerimiz, İznik'in Türkiye'nin ve dünyanın en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmasında çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaları sürdürülebilir olması için devam ettireceğiz. Biz ev sahibiyiz ve misafirler bizler için çok değerli. Onlara en iyi misafirperverliği göstermek için halkımız da hazır. Yarınki kalabalık sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir ama bundan sonrası için tüm dünyadan gelen insanların fazla olması konusunda sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Papa ziyareti öncesi oteller aylar öncesinden doldu

Otel kapasitelerinin aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla dolduğunu kaydeden Turizm İşletmecisi Deniz Akbulut, "Otelimize aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Geneli İstanbul'dan gelen yerli turistlerimiz, bir iki odamızda sadece yurt dışından gelen turistlerimiz var. Papa ziyareti sonrası da yaklaşık iki haftalık doluluğumuz devam ediyor. İnsanların buraya önemli bir ilgisi var. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Odalarımız tamamen dolu, hepsi Papa'nın gelişinden dolayı yarını bekliyorlar" dedi.

