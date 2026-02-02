Çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamak ve sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Osmangazi Belediyesi, farklı mahallelerden 100 çocuğu Bursaspor-Adanaspor maçına götürerek, unutamayacakları anlara imza attı.

Osmangazi Belediyesi, sosyal ve sportif etkinliklerle çocukların fiziksel, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürürken, çocukları sporla buluşturmaya ve Bursaspor sevdası etrafında bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi, Armutköy, Akpınar ve Yeniceabat mahallelerinden 100 çocuğu Bursaspor-Adanaspor karşılaşmasını izlemek üzere stada götürdü. İlk kez stat atmosferini yakından yaşama fırsatı bulan çocuklar, yeşil-beyaz renklere gönül vererek Bursaspor coşkusunu tribünlerde doyasıya yaşadı. 6-0'lık Bursaspor galibiyetiyle sona eren karşılaşmada tezahüratlarıyla da yeşil-beyazlı takıma destek veren çocuklar, 3 puanı kutlarken sporun birleştirici gücünü yakından hissetti.

Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, Bursaspor sevgisini küçük yaşlarda kazandırarak geleceğin bilinçli spor seyircilerini yetiştirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.