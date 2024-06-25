Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 14 branşta yaz spor okulu açılıyor.

Güreş, Beyzbol, Softbol, Taekwondo, Kürek, Yelken, Futbol, Yüzme, Ragbi, Voleybol, Kort Tenisi, Kano, Dart ve Engelsiz Yaz Spor Okulundan oluşan 14 branşta açılacak olan yaz okulu kursları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başlıyor. Kayıtlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde yapılacak. Dört dönem halinde gerçekleşecek kursların ilk dönemi 01 Temmuz- 13 Temmuz arasında, ikinci dönemi 16 Temmuz- 27 Temmuz arasında, üçüncü dönemi 29 Temmuz - 10 Ağustos ve dördüncü dönemi 12 Ağustos- 24 Ağustos arasında gerçekleşecek. Katılacaklardan her dönem için ayrı kayıt formu talep edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Geleneksel hale getirdiğimiz yaz spor okullarımızda sezon açılıyor. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri arasında sporla yetişen nesillerimiz için sizleri kurslarımıza davet ediyorum” dedi.