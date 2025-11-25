İznikli esnaflar ise hayli heyecanlı. İznik uluslararası rehberlerin gezi rotasına ilave edildi.

325 yılında Roma İmparatoru Kostantin tarafından gerçekleştirilen, erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan İznik Konsil'inin 1700'üncü yıl dönümü 28 Kasım'da kutlanacak.

İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret edecek Papa, 325 yılındaki ilk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilika önünde gerçekleştirilecek ayini yönetecek. Ayine binlerce Hıristiyan'ın katılması bekleniyor.



Bazilikaya girişler kapatıldı, mobil baz istasyonlar getirildi

Papa 14. Leo'nun ziyaretine ilişkin ilçede güvenlik önlemleri en üst seviyede sürdürülüyor. Turist girişlerine kapatılan Bazilika alanına ayin için platform kuruldu. Koordinatör kardinal, bazilika alanında inceleme yaparak son hazırlıkların tamamlanmasını istedi. İlçeye binlerce kişinin gelecek olması dolayısıyla 2 mobil baz istasyonu getirildi. Baz istasyonlarının birinin ilçe merkezine diğerinin bazilaka yakınlarına kurulacağı öğrenildi.

İznik gezi rotasına girdi

Papa'nın ziyaret haberi biçok yerli ve yabancı turistin gezi rotasına İznik'i eklemesini sağladı. Birkaç hafta önce başlayan turist yoğunluğu artarak devam ediyor. Birçok tur firmasının da İznik'i programlarına dahil etmesiyle ilçeye her gün çok sayıda otobüsle turist geliyor.

Esnaf mutlu ve umutlu

Bazilika yakınlarında çay bahçesi işleten Bekir Uslu, hareketliliğin haftalar öncesinde başladığını belirterek, dışardan çok turist geldiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun gelecek olmasının bir heyecan yaşattığını dile getiren Uslu, "Bu heyecanı yabancı turistler daha çok yaşıyor. Otobüslerle sürekli turist geliyor. Papa'yı en iyi şekilde ağırlayıp, gereken ilgiyi gösterip turizmde faydaya dönüştermeliyiz. İznik nüfusu 35 bin civarında. O gün 50 bini geçmesi bekleniyor. Esnafa da turizme de önemli katkısı olacak" dedi.

Osmanlı desenli çinilerle hazırlık

Çini sanatçısı Kübra Göllü ise 10 yıldır çini işiye uğraştığını belirterek, hem lise de hem de üniversitede seramik cam ve çinicilik üzerine eğitim aldığını söyledi.

28 Kasım'da gelecek Papa için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Göllü, "Kendi geleneksel ürünlerimizi yaptık. Onlar da geldiklerinde bizim Osmanlı desenli ürünlerimizi alsın istediğimiz için özel ürünler yaptık. 14'üncü yüzyıldan başlıyor 16'ncı yüzyıla kadar Osmanlı desenleriyle yaptığımız çini eserlerimiz var." ifadesini kullandı.

İlçeye gruplar halinde turist geldiğini dile getiren Göllü, "Yabancı turist açısından çok yoğun. İznik genelinde birçok sektör hazırlık yaptı. Birkaç hafta önce başlayan hareketliliğin birçok sektöre önemli yansımaları oldu. Bizim de çini satışlarımız hareketlendi" diye konuştu.

Taksici ve lokantacı esnafı heyecanlı

Taksici Remzi Sönmez Ayasofya Camisi yanında taksi durağında çalıştıklarını belirterek, ilçedeki Papa hareketliliğin işlerini artırmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Lokantacı Hasip Kıran da 45 yıldır bu sektönün içinde olduğunu ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Papa'nın gelmesi büyük reklam olacak, İznik'i dünya tanıyacak. Elbet bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Esnaf olarak umutluyuz güzel olacak canlılık" dedi.