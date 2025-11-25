Balat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Nilüfer Belediyesi Balat Pazarı, düzenlenen geniş katılımlı bir törenle kapılarını açtı.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP geçmiş dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP’nin ilçe başkanları, oda temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplam bin metrekare alana sahip olan pazar yeri, sadece alışveriş yapılan bir yer değil, konforlu ve güvenli bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Her Cumartesi günü 49 tezgah ile vatandaşlara hizmet verecek olan pazar alanı; otomatik açılır-kapanır güneş ve rüzgar perdeleri sayesinde dört mevsim kesintisiz alışveriş imkanı sunuyor. Balıkçı esnafı için ayrılan özel hijyenik bölüm, kolay temizlenebilir zemin, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, dijital bilgilendirme ekranları ve 24 saat kayıt yapan kamera sistemi tesisin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca 120 araçlık açık ve kapalı otoparkı ile vatandaşlara alışverişlerinde kolaylık sağlıyor.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: “YAŞAM ALANI TASARLADIK”

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tesisin Balat’ın modern kimliğine yakışan yeni bir buluşma noktası olacağını vurguladı. Pazar kültürünün sıcaklığını modern imkanlarla birleştirdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

“Pazar alışkanlığı kültürümüzün en canlı parçalarından biri. Ancak artık alışverişin konforlu, temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda yapılması gerekiyor. Biz de bunu düşünerek modern bir yaşam alanı tasarladık. Burası, sadece pazar tezgahlarının kurulduğu bir yerden öte, Balat’ın yeni sosyal noktası olacak. Pazar alanları mahalle kültürünün yeşerdiği, insanların sosyalleştiği, nefes aldığı yerlerdir. Biz burada sanatı, sporu ve yeşili birlikte düşündük. Burası, pazar kurulmadığı günlerde bile yaşayan, ticari birimleriyle hareketli kalan ve herkesin uğrayacağı bir cazibe alanı oldu. Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda bu güzel tesisimizi tamamladık.”

PROTOKOLDEN TAM NOT

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş de, Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneğini sergilediğini belirterek, toplum refahına katkı sunan projelere Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek verdiklerini ifade etti.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde pazar yerlerinin önemine değinerek, “Pazar yerlerinin kurulduğu günlerin mutluluğunu hep birlikte yeniden yaşayacağız. Bereketli topraklarımızda üreteceğiz, paylaşacağız ve kazanacağız” dedi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Balat Pazarı’nın modern yapısının hem esnafa hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da, Nilüfer Belediyesi’nin daha önce kente kazandırdığı Altınşehir, Çamlıca ve Kültür pazar alanlarını hatırlatarak, esnafa verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz da pazarın bölgeye canlılık getireceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Balat Pazarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve protokol pazarı gezerek esnaf ve vatandaşla sohbet etti. Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Balat Pazarı’nın yapımına olan katkılarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e çiçek hediye etti.