

Sutan Su İnegölspor’un sporu ortak bir güce dönüştürme hikayesi ile başlattığı ve İnegöl’deki 60 bin; ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciyi İnegölspor forması ve eşofmanı ile buluşturmayı amaçladığı kampanya tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 1 ay önce duyurusu yapılan “Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir” kampanyası kapsamında forma ve eşofmanlar İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesinde bulunan Gündüzlü İlkokulunda öğrencilere teslim edildi. Forma teslim törenine Kaymakam Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Derneği Federasyonu Başkanı Halil Toy, Gündüzlü Köyü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Tiryak, Gündüzlü Muhtarı Ertuğrul Kızıl, okul yönetimi ve Sultan Su İnegölspor yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Forma ve eşofmanların teslim töreninde konuşan Sultan Su İnegöspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Bugün İnegölspor’umuzun adına başlatmış olduğumuz sosyal projede “Bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir” sloganıyla çıktığımız yolda ilk köy okulumuz olan Gündüzlü köyümüzden başladık. Burada evlatlarımıza bir eşofman bir de forma kampanyasıyla destek veren özellikle ben Gündüzlü köyümüzün dernek başkanlarına, yönetimine, köyüne teşekkür ediyorum” dedi.



Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Geçen hafta ara tatil öncesinde özel öğrencilerimizle başlatmış olduğumuz İnegölspor forma dağıtım töreni bugün ilk İlkokulumuzda devam ediyor. Sokaklarda beden eğitimi derslerinde İnegölspor formasıyla geziyoruz değil mi çocuklar?” dedi.

Kaymakam Eren Arslan, “Bugün Gündüzlü mahallemizdeki dernek başkanımız, yönetimi ve Gündüzlü muhtarımıza teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, içeriğinde birçok amacı barındıran güzel bir proje için buradayız. Hem şehrimizin takımı olan İnegölspor’umuzun bilinmesi tanınması destek vermesi aynı zamanda da çocuklarımızın sporun sağlamış olduğu disiplini, birlikteliği, paylaşmayı ve haklı bir rekabeti yaşayacakları ve bunu yaparken de üzerlerinde şehrimizin renklerini taşıyan eşofmanları taşımaları çok kıymetli olacak, anlamlı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere forma ve eşofman takımları takdim edildi. Öğrenciler, büyük bir mutlulukla forma ve eşofman takımlarını aldı.