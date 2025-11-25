Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları Ali Beytus, "Herhangi bir şey görmedik. Kendi halinde bir insandı. Normal bir esnaftı, tamirciydi. Herhangi bir yanlışını görmemiştim. Bu bir vahşet başka bir şey değil. Yıllardır benim müşterimdi aile gibi olmuştuk. Şu anda şok yaşamışız. Dün gece saat 1-2 gibi olmuş olayla ilgili fazla bilgimiz yok" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA