İznik Belediyesi ilçe merkezi ve 39 taşra mahallede yol seferberliği başlattı. Sıcak asfalt ve parke işleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlçe genelinde yeni yerleşim alanlarında, bozulan yollarda, taşra mahallelerde ve alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde planlanan program çerçevesinde parke taşı ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 40 bin metrekare parke taşı işleyen İznik Belediyesi hali hazırda da yeni parke taşı işlemeye de devam ediyor.

Son olarak Kaynarca Mahallesi’nde bin 250 metre yolun eski asfaltı sökülerek sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Usta buradaki açıklamasında “İlçemizde planlanan program çerçevesinde yol çalışmalarımız devam ediyor. Gerek parke taşı ve gerek sıcak asfalt çalışmalarımızda şu ana kadar bir aksama söz konusu değil. Çalışmalar bir çok alanda aynı anda devam ettiği için biraz zaman alabiliyor. Tabi ki amacımız bir an önce vatandaşlarımızı, ilçemizi kaliteli yollara, konforlu ulaşıma kavuşturmak” diye konuştu.