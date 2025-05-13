Bursa'nın İnegöl ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, yanlız yaşayan yaşlı kadının evini temizleyip badana yaptılar. 

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Ertuğrulgazi mahallesi muhtarı Yıldız Cabir ve İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, yanlız yaşayan İkram Çakmak'ın evini, elden geçirdiler. Evi temizleyen gençler, duvarları da boya badana yaptılar. 

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ÇATISI OLMAYAN EV 

Evi güzelleşen Çakmak'ın ise evinin çatısının olmaması dikkat çekti. Yaşlı kadının evinin çatısının yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.

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Muhabir: Şerife öz