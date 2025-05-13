Bursa'nın İnegöl ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, yanlız yaşayan yaşlı kadının evini temizleyip badana yaptılar.

Ertuğrulgazi mahallesi muhtarı Yıldız Cabir ve İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, yanlız yaşayan İkram Çakmak'ın evini, elden geçirdiler. Evi temizleyen gençler, duvarları da boya badana yaptılar.

ÇATISI OLMAYAN EV

Evi güzelleşen Çakmak'ın ise evinin çatısının olmaması dikkat çekti. Yaşlı kadının evinin çatısının yapılması için hayırseverlerden destek bekliyor.