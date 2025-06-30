İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Yeşil Cami Mahallesi Küme Evleri bölgesinde yaptığı baskınlarda, M.T. ve S.İ. isimli şahısların evinde yaklaşık 526 gram sentetik kannabinoid ile birlikte 43 bin lira nakit para bulundu. Gözaltına alınan iki kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Aynı bölgede yürütülen başka bir çalışmada ise M.U. isimli kişinin üzerinde 11 gram metamfetamin, hassas terazi, 5 mermi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın evine yapılan baskında ise 2 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.