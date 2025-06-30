ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay’da devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yangınlar dolayısıyla 50 binden fazla vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, ilk tespitlere göre Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir’de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

İKİ İL VALİLİĞİ'NE 30'AR MİLYON TL ACİL ÖDENEK

Bilecik ve İzmir için “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığını duyuran Yerlikaya, AFAD tarafından her iki ilin valiliğine 30’ar milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, “Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1939645563189776411

Yangınlara karşı müdahale çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

BİLECİK'TE SON DURUMLA İLGİLİ VALİ SÖZER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yangınların ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sözer, Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ile bağlılarının İçişleri Bakanlığı onayıyla “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

???? BİLECİK’TE YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELER “GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ” İLAN EDİLDİ???? Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarında ekiplerimizin yoğun mücadelesiyle yangının ilerlemesi durdurulmuş, soğutma çalışmaları devam etmektedir.???? Yangından… pic.twitter.com/5xwz5Zv3Yj— BİLECİK VALİLİĞİ (@bilecikvaliligi) June 30, 2025

Yangınlarda 100 bina ve 118 bağımsız bölümün hasar gördüğünü ifade eden Sözer, barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kurulumlarının başladığını, vatandaşlara 72 bin TL konteyner ve eşya desteği, kendi imkanlarıyla barınmayı tercih edenlere ise 162 bin TL nakdi yardım sağlanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik Valiliği’ne ilk etapta 30 milyon TL acil yardım ödeneği aktarılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde tarım ve hayvancılık zararlarının tespit çalışmaları sürüyor.