İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden genç sporcu, bireysel kategoride Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bu alanda madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Bu başarının ardından Milli Takım formasıyla takım kategorisinde Avrupa ikincisi olan Kurtulan, burada da gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde iki gümüş madalya daha kazanmayı başaran Muhammed Emir Kurtulan, toplamda dört madalya ile şampiyonayı noktaladı. Organizasyonun en çok madalya kazanan ismi olan genç sporcu, modern pentatlonda Türk spor tarihi açısından önemli bir başarıya imza attı. Daha önce elde ettiği derecelerle 17-21 Temmuz 2025 tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenecek olan U17 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazanan Kurtulan, başarısıyla gurur kaynağı oldu.