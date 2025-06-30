Gıda harcamalarının dışında, giyim, barınma (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların da dahil olduğu yoksulluk sınırı 85.066 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ’in çalışmasına göre, gıda ürünlerinde fiyat artışı Haziran ayında aylık yüzde 4,08, yıllık bazda ise yüzde 37,60 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Haziran ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 33.586,82 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Haziran 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde4,08 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti."