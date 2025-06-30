Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği ile Defne Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Yeni Yaşamın Filizleri” projesi, depremden etkilenen 60 çocuğun oluşturduğu orkestra ve koronun 25 Haziran’da Harbiye’de verdiği konserle Antakya’nın kültürel zenginliğini yansıttı.HATAY (İGFA) - Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği, Defne Belediyesi ile birlikte yürüttüğü “Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra Korosu” projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2025 döneminde depremden etkilenen 60 çocuğa enstrüman, solfej ve şan eğitimi verdi.

Proje, Harbiye Hidro Tesisleri’nde düzenlenen konserle taçlandı.

180 çocuk ve gençten oluşan orkestra ve koro, Kırıkhan Gazella Gazella Çocuk Korosu, konservatuvar öğrencileri, profesyonel müzisyenler, müzik öğretmenleri, devlet opera ve bale sanatçıları ile senfoni orkestralarının deneyimli üyeleriyle sahneyi paylaştı.

Konserde, Antakya’nın kültürel mozaiğini yansıtan 14 eser seslendirildi. Klasik Batı müziği, Anadolu’nun senfonik formda düzenlenmiş ezgileri ve Antakya’ya özgü halk türküleri farklı dillerde ve tınılarla sunuldu.

Etkinlik, kuşaklar arası dayanışma, birlikte üretim ve iyileşme temalarını vurgulayan bir atmosferde gerçekleşti.