Osmanlı Saray Çinileri projesi kapsamında hazırlanan İznik’ten Dünyaya Kayıp Çiniler sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü’nde ziyarete açıldı.

Osmanlı Saray Çinileri projesi kapsamında ’İznik’ten Dünyaya Kayıp Çiniler’ sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü’nde ziyarete açıldı. Birbirinden kıymetli sergide çini ve seramik sanatçılarının geleneksel modelleme, kalıplama ve bezeme yöntemleriyle orijinallerine sadık kalarak, Hatayi, Baba Nakkaş, Natüralist, Şam İşi ve Rumi üsluplarında hazırladığı eserlere yer verildi. Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak misyonuyla hayata geçirilen proje çerçevesinde açılan sergi, 15-17. yüzyılları yansıtan çiniler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Sergimiz yaz boyu açık kalacak"

Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsü’nde usta öğretici Gülmisal Gölebatmaz Eslek, "Enstitütümüzün seramik çini atölyelerinde bu çalışmaları oluşturduk. Kültürel mirasımızın temsili olan İznik Çinileri’nin birebir kopyalarını çalıştık. Yurtdışı müzelerinde bulunan belirlediğimiz eserlerin kopyalarını çalıştık. Bu eserleri yapanlar hocalarımız. Geleneksel Türk Sanatları, Çini Ana Sanat dalından mezun olmuş ve Seramik dalından mezun olmuş arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sergimiz yaz boyu açık kalacak ve ücretsiz bir şekilde herkes gezebilecek" dedi.