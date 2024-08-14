Hangi Ülkenin: İngiltere

Kurucusu: Sir William Lyons, William Walmsley

Kuruluş Tarihi: 9 Nisan 1945

Şehir: Whitley, Coventry

Önemli Kişiler: Ratan Tata (Başkan), Dr Ralf Speth (CEO), Adrian Hallmark (Global marka direktörü)

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil

Sahibi: Tata Motors

Çalışan Sayısı: 10.000

Resmi Site: jaguar.com

Jaguar Hakkında Bilgi

Jaguar, İngiltere’de üretimi yapılan bir markadır. 1945 yılında kurulan Jaguar markası BLMC şirketi tarafından, 1990 yılında Ford şirketine satılmıştır. Jaguar, 2008’e kadar Ford’un PAG adı verdiği ve Land Rover, Volvo, Aston Martin gibi lüks ve prestijli markalardan oluşanbir grubun üyesiydi. Tata, 26 Mart 2008 tarihinde Jaguar markasını satın almıştır. En önemli modeli 1965 yılında piyasaya sürülen E-Type’dır.

Jaguar, otomobillerinin motor kaputunun üstünde yer alan ve zıplayan Jaguar figürünü, meydana gelebilecek kazalarda, yayaların yaralanma riskini azaltmak için değiştirmiştir. Firma, ürettiği yeni modellerine bu Jaguar figürü yerine, Jaguar resimli bir plaket monte etmektedir. Jaguar ürettiği lüks arabalarla dünya çapında kalite sınıfında ön plana çıkmış bir markadır. Yüksek performanslı motorları Jaguar’ın yüksek miktardaki satışında büyük rol oynamaktadır. İsmini bir hayvandan alan bu firma insanlarda güzel bir izlenim bırakmaktadır. jaguar gibi hızlı düşüncesi vermektedir. Kaliteli donanımı ve müthiş sürüş keyfiyle yüksek yerlere gelmeyi başarmıştır. Dünya genelince satış yapmaktadır. İnsanların lüks ve hızlı araba ihtiyacını bir arada karşılayan Jaguar, başarılı bir satış kitlesine ulaşmıştır. Jaguar, ülkemizde de satılmaktadır.

Jaguar Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

Jaguar Markasının Sahipleri

Jaguar Cars (1945-1966)

British Motor Holdings (1966-1968)

British Leyland (1968-1982)

Jaguar Cars (1982-1990)

Ford Motor Company (1990-2008)

Tata Motors (2008-günümüz)

Jaguar Modelleri

Jaguar XK

Jaguar XE

Jaguar XJR

Jaguar XF

Jaguar S-TYPE

Jaguar X-TYPE

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