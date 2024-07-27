Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Keşan'da trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması için sürücülere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında vatandaşlara; Temel trafik kuralları, Reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı, Traktör ROPS ve reflektör kullanımı, Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgiler verildi.