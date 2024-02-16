Balıkesir’de jandarma, zor kış şartlarında kırsalda besin ihtiyacını gidermekte zorluk yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kırsal mahallerde kış mevsimi şartlarına günlük hayata olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Ekipler, son bir haftada bin 960 köpek ve 875 kedi olmak üzere toplam 2 bin 835 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu.