Akademik alanda İnegöl’ün en iyi okulları arasında yerini alan Kocatepe Ortaokulu, sportif faaliyetlerde de iddialı olduğunu gösterdi.



Son olarak 26-28 Nisan’da Ankara’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi şampiyonasında 8.sınıf öğrencileri Bahtiyar Murat 45 kg da Sağ kolda Türkiye Şampiyonu, Murat Kibar 65 kg da Sağ Kol ve Sol Kolda Türkiye Şampiyonu oldular. Okul Müdürü Özkan Arslan, öğrencileri ile gurur duyduklarını, öğrencilerine her türlü maddi ve manevi desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



SPORTİF BAŞARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

23 Nisan’da düzenlenen Bursa Yıldızlar Taekwando şampiyonasında 60 kg da 7. sınıf öğrencisi Erdal Turan Bursa 1.si oldu. Okul Sporları Spor Tırmanışı Yıldızlar kategorisinde 8. Sınıf öğrencisi Çağla Ağalar Bursa 2. si odu. Şubat ayında düzenlenen Okul Sporları Kick-Boks Türkiye şampiyonasında Yıldızlar kategorisinde 8.sınıf öğrencisi Nisanur Çalışıcı Türkiye 2. si oldu. Okul Sporları Takwando Şampiyonasında 6.sınıf öğrencisi Erhan Alioğlu Küçük Erkeler kategorisinde Bursa 1.si olmuştur.

Okul Müdürü Özkan Arslan, yenilenen binaları ve yeni yönetim anlayışıyla İnegöl’de okullarının adından sıkça söz ettireceklerini söyledi. Arslan, “Ayrıca, eğitim ve öğretim bir ekip işi. ilk günkü heyecanla ve amatör bir ruhla tam profesyonel anlayışla çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla harika bir uyumumuz var. Birbirimizi anlıyoruz, ne yapılacaksa beraber yapıyoruz. Eğer ortada bir başarı varsa bu hepimizin. Bir vizyonumuz ve bir hayalimiz var. Bu şehre ve bu şehrin çocuklarına en iyisini sunmayı istiyoruz. Okulumuzun fiziki eksikliklerinin birçoğunu tamamladık. Sadece spor salonumuz kaldı. Eğitimde ve teknolojide öğrencilerin faydasına olan tüm yenilikleri takip ediyoruz ve okulumuza kazandırıyoruz. Biz çalışmakla mükellefiz. İşimizi iyi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yapmaya devam edeceğiz. Her zaman söylerim; “İşimiz vaktimizden çok. Sportif faaliyetlerin yanında okulda 2024 Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları devam ediyor. 2023 LGS sonuçlarına göre 28 Fen Lisesi, 23 Proje Anadolu Lisesi, 9 Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, 7 Sosyal Bilimler Lisesi, 5 Spor Lisesi olmak üzere 72 öğrencisini Nitelikli liselere göndererek ilçemizde açık ara zirvede yer aldı. Bu yılda gerek Destekleme ve Yetiştirme Kursları gerekse yapılan ekstra çalışmalarla başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için çalışmalar devam ediyor” dedi.