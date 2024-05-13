Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet kullanan sürücülere karşı daha hoşgörülü davranmaları yönünde uyarıda bulundular.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ekiplerince 06-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine uyarıda bulundular. Ekipler, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yaptılar. Gölpazarı İlçe Otogarı’nda toplanan ekipler caddelerde de dolaşarak motosiklet kullanan sürücülere karşı daha hoşgörülü davranmaları konusunda uyarıda bulundular.
Kaynak: iha